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【ET講股通】梁耀康：汽車股反彈揀邊隻？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:15 2021/06/02

分享：

恒指全日收報29297點，跌170點，大市總成交1,502億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，暫對後市看法不變，且看能否再上一層樓，向下支持則看29000關。港股回軟，惟汽車股全反彈，可留意吉利汽車 （00175） 等焦點股。

經過數月整固後，汽車股自5月中起重拾升勢。吉利升5.9%至21.4元，主要受惠新能源車消息。長城汽車 （02333） 升1.6%至22.75元。上述兩股為板塊首選。

車股選吉利長汽  油股吼中石油

東風 （00489） 走勢較落後，估值亦低，惟前景不及上述兩股。該股升3.6%至7.45元，待突破7.8元上車，失守7元止蝕。

看好新能源車的話，則可留意比亞迪 （01211） 。此股前景不俗，惟估值向來較高，波動性大。該股升1.1%至193元，若突破200元，有機挑戰225元。

汽車零部件股可留意敏實 （00425） 。該股升2.1%至34元，短綫以31、31.5元止蝕。主營動力系統的耐世特 （01316） ，升1.8%至10.36元，短綫以9元止蝕。

油價向上突破，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 具一定值博率。中海油升0.8%至8.78元，止蝕用8.35元。中石油近日明顯強勢，升3.4%至3.36元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京東物流、長江生科、四環醫藥、恒大物業、微創醫療、吉利、申洲國際、嗶哩嗶哩︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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東風集團股份（00489） 比亞迪股份（01211） 敏實集團（00425） 耐世特（01316） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 石油石化股 汽車零部件股 汽車股 長城汽車（02333）
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