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【航空寒冬】本港機場2020年客運量按年跌87% 機管局預計3至4年才回復疫前水平

環球政經 15:45 2021/06/02

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受疫情影響，全球經濟大受打擊，航空業更是首當其衝，機管局今日（2日）公布財務業績及客運量等數據，於2020年的客運量及飛機起降量分別為800萬人次和160,665架次，並按年下跌87.7%及61.7%，年貨運量（連郵件）雖然保持平穩，但亦按年錄得7.1%的跌幅，至450萬公噸。

發言人指，當局的財業績取決於香港國際機場的航空交通量，故受旅客量急挫，機管局在2020至2021財政年度的上半部分所徵收的機場建設費，僅有5,600萬元，較2019至2020財政年度同期下跌97.2%。另一方面，機管局亦在疫情期間向同業提供多輪紓緩措施，包括各項租金及費用減免，收入因而大幅減少。

統計處：4月零售業總銷貨值為270億元 按年上升12.1%：【下一頁

同時，他指，機管局已採取多項措施控制成本，包括重訂資本開支的優次，以及實施凍薪和凍結人手等安排，以保持資金的流動性；當局亦預計客運量或可在3至4年時間內逐步回復至疫情前水平。

對於三跑道系統項目及其他已開展的項目工程，機管局指已審視及更新三跑道系統項目的財務安排，並會繼續按需要適時作出調整；並由原先預計690億港元增加至890億港元的債務、已發行的15億美元（約116億港元）永續資本證券，而營運盈餘及徵收機場建設費佔三跑道系統項目融資的比例，亦會因應客運量和收入減少而相應下調。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

疫情 航空業 經濟 機場管理局 三跑道系統 香港

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