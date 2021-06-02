【航空寒冬】本港機場2020年客運量按年跌87% 機管局預計3至4年才回復疫前水平

受疫情影響，全球經濟大受打擊，航空業更是首當其衝，機管局今日（2日）公布財務業績及客運量等數據，於2020年的客運量及飛機起降量分別為800萬人次和160,665架次，並按年下跌87.7%及61.7%，年貨運量（連郵件）雖然保持平穩，但亦按年錄得7.1%的跌幅，至450萬公噸。

發言人指，當局的財業績取決於香港國際機場的航空交通量，故受旅客量急挫，機管局在2020至2021財政年度的上半部分所徵收的機場建設費，僅有5,600萬元，較2019至2020財政年度同期下跌97.2%。另一方面，機管局亦在疫情期間向同業提供多輪紓緩措施，包括各項租金及費用減免，收入因而大幅減少。

統計處：4月零售業總銷貨值為270億元 按年上升12.1%：【下一頁】

同時，他指，機管局已採取多項措施控制成本，包括重訂資本開支的優次，以及實施凍薪和凍結人手等安排，以保持資金的流動性；當局亦預計客運量或可在3至4年時間內逐步回復至疫情前水平。

對於三跑道系統項目及其他已開展的項目工程，機管局指已審視及更新三跑道系統項目的財務安排，並會繼續按需要適時作出調整；並由原先預計690億港元增加至890億港元的債務、已發行的15億美元（約116億港元）永續資本證券，而營運盈餘及徵收機場建設費佔三跑道系統項目融資的比例，亦會因應客運量和收入減少而相應下調。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐