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【總有一間係左近】瞄準電動車趨勢　美7-11安裝500個電動車充電站

科技 15:55 2021/06/02

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為了迅速擴大電動車充電站網絡，7-Eleven將會在2022年底前，在北美的250間門市安裝500個直流快充充電站。

電動車市場不斷增長，不過缺乏充電設施就一直是消費者入手電動車面對的一大痛點，7-Eleven最新表示，將於2022年底前在美國及加拿大增設至少500個電動車充電站。並且預告將推翻傳統加油站供應商與營運商分離的「遊戲規則」，全數的直流快充充電站將由7-Eleven全權擁有及營運。

目前7-Eleven僅在北美四個州的14間門市附近設立22個電動汽車充電站，為了迅速擴大電動車充電站網絡，7-Eleven將會在2022年底前，在北美的250間門市安裝500個直流快充充電站。

【福士電動車】福士推迷你電動巴士　料2025年德國漢堡市率先啟用

平過燃油車！外媒預測：電動車成本下降　至2026年價格約17.9萬

美國國內現有不同供應商的充電站如EVgo、ChargePoint或Tesla的Supercharger系統網絡，不過大多位於購物中心或Target等零售商附近的大型停車場內。而7-Eleven的充電站就鄰近高速公路或主要道路的地區，可以提供更具彈性的充電地點選擇，或因此令優勢大增。

【Tesla動向】傳Tesla正與Luminar廠商合作　用Model Y電動車測試LiDAR光學雷達

責任編輯：張寶燕

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