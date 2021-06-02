【大行點睇】「摩笛」又吹奏 睇好呢隻Tesla概念股 未來60日將升

Tesla（美：TSLA）概念股贛鋒鋰業（01772）日前獲大和唱好將受惠氫氧化鋰價格上升後，今日（2日）再獲「摩笛」吹奏，大摩看好股價將在未來60日上升，機會率達70%至80%。贛鋒鋰業股價今日一度升近5%，高見120元，最新報118.9元，仍升3.8%，以現價計，本周至今升近15%。

大摩報告指，預期中國及全球新能源汽車需求維持強勁，短期鋰價及贛鋒鋰業盈利具上升空間，而公司技術較同業先進，原材料自給自足水平也較同業為高。該行指，基於明年預測市盈率44倍，維持其目標價143元，與現價計，潛在升幅逾兩成。該行亦預期，公司2021至2025年盈利複合增長率可達40%，評級維持「增持」。

大行予贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧