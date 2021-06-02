【營銷策略】雜貨代購平台Instacart冀推自動化服務　難覓超市合作伙伴

不少零售企業及平台已發展自動化系統，以機械人幫助員工收集和包裝訂單，但開發成本高昂。美代購平台Instacart亦揚言將其雜貨配送業務自動化，深信自動化系統可取代大部分原有勞動力，減低成本開支，但據報道，計劃就遇到頗大阻滯。

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Instacart為代購雜貨，將貨品送至消費者家中的平台，今年初該公司估值為390億美元（約3025億港元），據報有意今年上市。該企聘用數十萬員工為客戶提供在超市購物和送貨服務，積極研究將業務自動化。彭博詳細介紹了該公司的雜貨配送網絡計劃，表示該企考慮在全美各地興建自動化中心。Instacart將與連鎖超市合作管理庫存，將自動化系統開發外判予機械人公司，然後Instacart處理訂單和提供送貨服務。

惟報道續指出，該公司一未能推行相關計劃，該公司已經制定了此計劃一年多，但還未跟任何一家連鎖超市成功簽約，落實合作。 據英國《金融時報》二月份的另一篇報導稱，該公司原定在大約一年內開設多達 50 個中心，但計劃相繼延遲。

該公司正面對成本高昂及競爭激烈的困難，不少初創公司和食品配送企業的湧現，為超市提供了新的送貨選擇。若Instacart想通過直接上市或 IPO 上市，就必先令投資者相信該公司能夠降低成本並找到與超市合作的新方式。長遠而言，發展自動化系統為客户購物這門生意具潛力，惟機械人的研發仍處於起步階段，投資者需要投放巨額資金及耐心解決當中困難。

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責任編輯：陳泳如