【大行點睇】平安證券對港股展望中性 建議短期關注製造及消費板塊 推薦6月9大金股

平安證券發表最新一份港股策略報告，認為對港股而言，內地堅實的基本面及穩定的金融環境雖能提供基礎，惟來自海外的多項事件包括華府加稅，聯儲局放出收水訊號等有機會衝擊港股之下，都同時需要警惕。平安證券又指，疫苗接種潮有利醫藥板塊，大宗商品價格的回落有助紓緩中游製造業的能力，全球經濟持續復甦，亦有利順周期行業的表現。相對下，科技和電訊業板塊的表現偏弱。

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此外，該行對港股6月的展望為中性，惟認為當中不乏結構性機遇，短期而言，製造業景氣及新消費經濟仍值得看好。至於中長期，互聯網巨頭的發展也可看好。策略中可維持逢低布局。本份報告中，平安證券亦同時推介6月港股9大金股。要留意的風險，則包括新冠疫情進一步擴大、全球貨幣政策收縮時間較預期為快等。

平安證券本月9大金股一覽：

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