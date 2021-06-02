【大行點睇】大摩料希慎前景樂觀 估值有望追落後 評級升至增持

大摩發表研報告指，雖然過去半年希慎（00014）股價跑輸九龍倉置業（01997）約30個百分點，但近來本港疫情受控，零售復甦，該行認為基於四大原因看好希慎前景，加上估值吸引，故料希慎有條件追落後。該行將希慎評級升至「增持」，將目標價上調16%至36元。希慎今日升1.5%，報31.15元，成交2656萬元。

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大摩指，首先，因希慎與華懋合作投得加路連山道地皮，可以降低希慎現有的銅鑼灣資產壓力，加上希慎於去年已發行永續債集資105億元，投得地皮可使資金更有效運用。大摩又指，加路連山道商業項目與利園組合的關聯度更強，而且利園組合未來會連接港鐵出口，中線增加希慎商場及寫字樓的吸引力。大摩調升希慎2021至2023年每股盈利預測6%至9%。

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另外，希慎首季租戶數目增長30%，跑贏整體市場，即使目前租戶銷售仍較高峰時少兩至三成，但因今年租金優惠會較去年少5成，所以希慎市盈率應跟隨零售銷售增長。大摩預期，今年希慎的股息率約為4.8厘，高於九置的3.6厘。希慎派息向來穩定，過去兩年亦未有減派息，即使負債比率較高，目前的七成派息比率仍可維持。

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