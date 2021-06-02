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【TSLA】馬斯克又有新搞作　Tesla擬進軍飲食業、申請T字標誌為註冊商標

Hot Talk 14:41 2021/06/02

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【特斯拉】馬斯克又有新搞作　Tesla註冊商標擬進軍飲食業

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克向來「搞作」多多，最新就傳出Tesla計劃染指餐飲業。《霍士新聞》報道，Tesla早前正式向美國專利及商標局，申請將Tesla的「T」字註冊成專利商標，以作為推出自助、外賣等餐廳服務的商標。

Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元　馬斯克再出口術狗狗幣升一成｜詳見【下一頁】

霍士新聞（Fox Business）報道，Tesla 5月27日向美國專利及商標局申請，將Tesla電動車的標誌申請成為「提供餐飲服務、快閃餐飲服務、自助餐飲服務及外賣餐飲服務」的商標。目前申請正候審，預期申請起計約3個月後將會由律師審查。

除將電動車標誌登記成餐飲業商標，Tesla同時為公司名稱及電動車標誌註冊商標。

網民：點餐後要8個月才送到

其實，馬斯克早在2018年在Twitter發帖文，提到將會在洛杉磯其中一個Tesla的超級充電站，提供免下車的咖啡、餐飲服務。他在今年4月再次發文提到計劃，預告新的充電站很快會到達加州聖莫尼卡（Santa Monica），並希望會是一個充滿「50年代風味的餐點、同時播放100套最好看電影」的超級充電站。

但初步網民反應非常不一，有人留言看好Tesla將充電及餐飲服務綑綁式銷售的商業頭腦，形容主意非常有趣兼令人期待，有人更打趣指食物可能會用3D打印。

但同時有人揶揄，待Tesla真正建好附餐點功能的充電站時，「一個漢堡飽可能已經漲價至22.5美元一個」、「當你點了餐後，Tesla 8個月才送到」，亦都有意見相信這類型的免下車餐飲服務並不會太流行。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克 Tesla 餐飲 洛杉磯 Twitter 咖啡 加利福尼亞

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