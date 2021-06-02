【人民幣強勢】富瑞列出人民幣升值概念股名單 合共41隻港股入圍

近期人民幣持續強勢，一度挑戰6.35水平，人民銀行日前亦宣布，自2021年6月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由5%提高到7%，以加強金融機構外匯流動性管理，同時意味央行正式出手以阻人民幣升值過快。然而續有大行看好人民幣走勢，例如美銀便上調美兌升人民幣年底目標價至6.2，看好人民幣升值勢頭仍未中斷。人民幣近期升值，亦吸引資金流入A股，上證指數近期輾轉上升至3600點水平，為今年2月以來首次。

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另一方面，富瑞亦趁近期人民幣升值，發表新一份受人民幣兌美元匯率升值影響相關性較高的港股名單，相關系數愈高，代表股價愈對人民幣升值敏感。名單覆蓋的港股數目多達41隻，除了中資航空股及中資券商股等傳統上受益於人民幣升值的板塊，亦包括不少在內地擁有業務，及以內地居民為服務對象的本地股。

富瑞41隻人民幣升值概念股名單一覽：

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