京東物流618週年慶活動首日 送達單量高於去年

內地大型物流商京東物流(02618)公布，今年「京東618周年慶」首日，截至下午5時的送達單量，高於去年同日。定單已計入母公司京東(09618)零售訂單和開發業務訂單。京東亦在微博上公布，今年「京東618周年慶」首日迎來爆發式增長。39個品牌下單金額過億人民幣、4,800個品牌的成交額按年增幅超5倍、超過60％的核心開放平台店鋪下單金額同比增長超100％。截至3時，京東物流上升1.7%報46.6元，較上市招股價。京東上升1%報300.6元。

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另外，國家郵政局實時監測數據顯示，截至６月１日，今年中國快遞業務量已突破400億件，接近2017年全年水平，日均業務量超過2.66億件，日均服務用

戶超過5億人次，更突顯行業服務民生作用。國家郵政局預計，今年全年快遞業務量將超過950億件。值得注意的是，今年快遞業務量突破400億件用時僅5個月，比2017年中國快遞業務量首次達到400億件提前了7個月，比2020年提前約2個月。

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