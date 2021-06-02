  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】布林肯承諾盡快贈送 6月全球派8,000萬劑

環球社會熱點 15:42 2021/06/02

分享：

美國國務卿布林肯外訪拉美地區期間表示，美國將在6月內向全球分發8,000萬劑新冠疫苗，詳情會在未來2周內公佈。布林肯強調，美國將以科學為基礎分發新冠疫苗。外界關注疫情嚴重的拉丁美洲地區能否獲得新冠疫苗，哥斯達黎加總統表示布林肯未作出相關承諾。

日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周二（1日）外訪拉丁美洲地區國家哥斯達黎加（Costa Rica），與該國總統克薩達（Alvarado Quesada）一同出席記者會期間表示，美國很快就會向全球分發8,000萬劑新冠疫苗，未來1至2周內將會公布分發詳情。布林肯承諾，該批疫苗將會6月內分發。

由於拉美地區不少國家疫情嚴重，住院人數不斷上升。布林肯及克薩達皆被問及，拉美地區國家是否將獲得疫苗。克薩達會面後透露，布林肯並未對此作出確切承諾。他希望哥斯達黎加會是其中1個獲得疫苗的國家，期待美國公布分發疫苗詳情。

加拿大修改新冠疫苗接種指引 批准「混針」 【下一頁】

美國早前批評中國及俄羅斯進行疫苗外交，布林肯強調，美國將會以科學及平等為基礎分配疫苗，不會要求接受國家付出政治條件。據悉，中國已向拉丁美洲及加勒比海地區國家，送出逾1.65億劑新冠疫苗。部分拉丁美洲地區國家主要接種中國製疫苗，當中包括巴西、智利及烏拉圭等。

哥斯達黎5月中旬交付逾17.4萬劑輝瑞疫苗（Pfizer），是該國至今收到最大批疫苗交付。哥斯達黎加擁有500萬人口，根據數據，國內接種率為24.2%。

責任編輯：李俊儀

相關文章

馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)
今日
馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)
美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片）
今日
美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片）
【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」
今日
【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
今日
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險
今日
美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險

你可能感興趣

馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)
今日 14:32
馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)
美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片）
今日 14:05
美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片）
【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」
今日 13:28
【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」
政治 外交 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 輝瑞 布林肯 美國 哥斯達黎加 拉丁美洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間16:00）

下一篇文章

馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間16:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」