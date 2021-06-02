【新冠疫苗】布林肯承諾盡快贈送 6月全球派8,000萬劑

美國國務卿布林肯外訪拉美地區期間表示，美國將在6月內向全球分發8,000萬劑新冠疫苗，詳情會在未來2周內公佈。布林肯強調，美國將以科學為基礎分發新冠疫苗。外界關注疫情嚴重的拉丁美洲地區能否獲得新冠疫苗，哥斯達黎加總統表示布林肯未作出相關承諾。

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布林肯（Antony Blinken）周二（1日）外訪拉丁美洲地區國家哥斯達黎加（Costa Rica），與該國總統克薩達（Alvarado Quesada）一同出席記者會期間表示，美國很快就會向全球分發8,000萬劑新冠疫苗，未來1至2周內將會公布分發詳情。布林肯承諾，該批疫苗將會6月內分發。

由於拉美地區不少國家疫情嚴重，住院人數不斷上升。布林肯及克薩達皆被問及，拉美地區國家是否將獲得疫苗。克薩達會面後透露，布林肯並未對此作出確切承諾。他希望哥斯達黎加會是其中1個獲得疫苗的國家，期待美國公布分發疫苗詳情。

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美國早前批評中國及俄羅斯進行疫苗外交，布林肯強調，美國將會以科學及平等為基礎分配疫苗，不會要求接受國家付出政治條件。據悉，中國已向拉丁美洲及加勒比海地區國家，送出逾1.65億劑新冠疫苗。部分拉丁美洲地區國家主要接種中國製疫苗，當中包括巴西、智利及烏拉圭等。

哥斯達黎5月中旬交付逾17.4萬劑輝瑞疫苗（Pfizer），是該國至今收到最大批疫苗交付。哥斯達黎加擁有500萬人口，根據數據，國內接種率為24.2%。

責任編輯：李俊儀