【最強CEO】標準普爾500指數公司CEO薪酬創新高 首25位有11位來自科企

2020年是新冠肺炎肆虐全球的一年，各行各業受挫都影響經濟以至民生收入。正當大部分人都以為全世界的生計都遭受影響之時，一眾大型美國上市公司CEO的收入卻讓人驚嘆。根據《華爾街日報》最新公布的上市公司CEO年度薪酬分析指出，一眾CEO年薪仍然創下了歷史新高。

這個分析是參考標準普爾500指數中，已向美國證券交易委員會提交委託書的公司的CEO薪酬。去年其CEO薪酬中位數達到 1340 萬美元（約1.04億港元），當中以軟件公司Paycom的CEO Chad Richison薪酬最高，去年收入超過2億美元（約15.5億港元），相比2019年增長近900%。

同一時間，分析中頭25位CEO中有11位都是來自科技公司，當然《華爾街日報》亦指假若計上Tesla 便會是12間科技公司，因Tesla 於標準普爾中是被列位一間汽車製造商。

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回到排行榜中，位於第二位的是美國最大遊戲廠商動視暴雪（Activision Blizzard）CEO Robert Kotick，總薪酬為1.55億美元（約12億港元）。緊隨其後的就是以研發針對新冠肺炎的再生元雞尾酒抗體療法而迅速崛起的生物科技公司，Regeneron的CEO Leonard Schleifer，其總薪酬達1.35億美元（約10.2億港元），而據報蘋果公司的員工薪酬中位數為57,783美元（約44.8萬港元）。

《華爾街日報》的分析中亦發現去年有7位CEO分別獲得價值超過5千萬美元的薪酬（約3.88億港元），相較2019年的兩位以及2018年的3位都還要多。

排行榜上除了頭五位CEO之外，當然亦有一些近期經常聽到的CEO名字上榜，當中蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）亦在榜中，不過跟其他CEO相比，Tim Cook薪酬僅處於中上水平，去年總薪酬為1,400萬美元（約1.08億港元）。

另外較為值得注意的是，根據報告的薪酬而言，薪酬最低的是Tesla 創辦人馬斯克，其去年薪酬為0，而Tesla方面亦沒有就事件回應。有分析認為一些企業創辦人會選擇不領取薪酬。

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責任編輯 : 陳子謙