馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？(多圖)

科技狂人兼電動車生産商特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk) 早前發文支持加密貨幣,刺激比特幣及狗狗幣價格急升。馬斯克如今再次點石成金,他在Twitter分享大熱兒歌「Baby Shark」後,隨即帶動創作該兒歌的公司第2大股東三星出版股價急升10%,創逾一個月新高。

以太幣改革推動環保化 升級後更慳電 【下一頁】

馬斯克豪擲1億美元獎金減全球二氧化碳排放 【下一頁】

馬斯克(Elon Musk)在Twitter分享大熱兒歌「Baby Shark」,並表示該首兒歌「輾壓一切,觀看次數超過全球人口 」(Baby Shark crushes all! More views than humans)後,吸引不少網民注意,甚至帶動相關股份的股價急升。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

三星出版(Samsung Publishing Co.)持有製作「Baby Shark」兒歌的南韓公司SmartStudy Co的19.43%股份,在馬斯克發文後,三星出版股價一度急升10%,創逾一個月新高。自「Baby Shark」歌曲於2018年底流行以來,三星出版的股價已升超過4倍。歌曲目前觀看次數已超過86億。

Baby Shark兒歌

責任編輯:郭麗明