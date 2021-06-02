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馬斯克再次點石成金 今次輪到邊個中獎？

環球社會熱點 13:58 2021/06/02

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科技狂人兼電動車生産商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk） 早前發文支持加密貨幣，刺激比特幣及狗狗幣價格急升。馬斯克如今再次點石成金，他在Twitter分享大熱兒歌「Baby Shark」後，隨即帶動創作該兒歌的公司第2大股東三星出版股價急升10%，創逾一個月新高。

以太幣改革推動環保化 升級後更慳電 【下一頁】

馬斯克豪擲1億美元獎金減全球二氧化碳排放 【下一頁】

馬斯克(Elon Musk)在Twitter分享大熱兒歌「Baby Shark」，並表示該首兒歌「輾壓一切，觀看次數超過全球人口 」(Baby Shark crushes all! More views than humans)後，吸引不少網民注意，甚至帶動相關股份的股價急升。

三星出版(Samsung Publishing Co.)持有製作「Baby Shark」兒歌的南韓公司SmartStudy Co的19.43%股份，在馬斯克發文後，三星出版股價一度急升10%，創逾一個月新高。自「Baby Shark」歌曲於2018年底流行以來，三星出版的股價已升超過4倍。歌曲目前觀看次數已超過86億。

Baby Shark兒歌

責任編輯：郭麗明

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