美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片）

美國近來華裔歧視案件頻生，各地加強警力防範犯罪。三藩市一名亞裔女警日前接報處理案件時，突遭他人襲擊，幸好途人經過時仗義出手相助。警方目前正調查事件，懷疑與仇恨犯罪有關。

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三藩市警方周一（5月31日）發表聲明，指一名未公布姓名的亞裔女警接報，前往現場處理一宗有人被威脅的事件。從事發片段可見，33歲男疑犯孔特雷拉斯（Gerardo Contreras）初時仍服從女警號令，轉身雙手抱頭。孔特雷拉斯及後突然發難，反制女警並將她按倒在地。

事發片段

女警遇襲及獲救經過

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數秒後最少4名途人見狀介入，大叫「放開她」（get off of her），然後上前試圖分開兩人。途人腳踢孔特雷拉斯，用力拉開他緊箍女警的雙手，最終成功分開兩人。一分鐘內，支援的警員到達，成功制伏孔特雷拉斯。其中一名出手救援的途人瓦爾多夫（Michael Waldorf）表示，當時感到情況危急，擔心女警會受傷，才決定出手相助。

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警方指女警已被送往醫院接受治療，並無生命危險，亦對市民的見義勇為表示感激。孔特雷拉斯被控襲擊﹑違反公民權利及非法拘禁等，警方目前亦正循仇恨犯罪方向調查。