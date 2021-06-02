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【科技新知】Fitbit擬推新功能　利用手錶偵測鼻鼾噪音

科技 19:09 2021/06/02

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不少人受鼻鼾困擾卻對其掉以輕心，其實鼻鼾到睡眠窒息就只在一線之間。據外媒報導，穿戴裝置生產商 Fitbit 擬推出「鼻鼾與噪音偵測」的新功能，需要內置咪高峰於手錶內配合使用，偵測用戶在睡眠時打鼻鼾的時間。

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網站9to5google報道， Fitbit 手機程式的最新版本推出了鼻鼾與噪音偵測此項新功能。用戶啟動功能後，其手錶的咪高峰會在用戶入睡後自動開啟，從而記錄其打鼻鼾的數據。惟Fitbit 無法分辨鼻鼾聲是來自該用戶或其枕邊人，會同時記錄非由其發出的鼻鼾聲，或影響數據的真實性。

Fitbit整合的結果會以百分比形式顯示，用戶可得知他在睡眠期間打鼻鼾所佔的時間，亦可查閱有關睡房環境寧靜度的數據，屬寧靜或嘈吵。這個功能非常耗電，故 Fitbit 要求用戶確保手錶開啟此功能前有至少 40% 剩餘電量。該公司亦提醒用戶使用此功能會令到充電次數更加頻密。據知，此新功能尚未於Fitbit應用程式上開放，稍後該公司應會正式發表相關資訊。

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責任編輯：陳泳如

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