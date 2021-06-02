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【初創招聘】科技園初創實行「Hybrid Work」模式　聘AI及金融科技人才　

科技 14:15 2021/06/02

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疫情下創科行業發展迎來更多機遇，市場對於人才需求甚大。

隨着科技逐漸融入各行各業，創科行業迎來更多機遇，令科技人才變得愈來愈搶手。有本地金融科技初創表示，為配合公司未來發展，今年內會招聘約15位員工。

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本地初創有光科技（Fano Labs）行政總裁溫豪夫（Miles）稱，「因疫情已趨向穩定，公司業務持續增長，為配合發展目標，現正招聘數據科學家、工程師、技術開發及銷售等職位，希望在本地尋覓頂尖科技人才。」該公司共聘有60多名員工，並在科學園及九龍塘創新中心設有辦公室。

港大衍生公司　聚焦一帶一路

Miles指，公司聚焦於「一帶一路」市場，業務遍布泰國、馬來西亞、新加坡等地，另亦有在深圳設立開發團隊。Fano Labs為香港大學的衍生公司，在2015年成立，提供語音識別（ASR）及自然語言處理（NLP）等人工智能（AI）技術的研發及應用。Miles表示，客戶來自全球各地，涉及金融、通訊、航空、物業管理等行業。

他希望，應徵的人才具備一定潛質，並能迅速融入公司文化，與同事相處融洽。他指，會較看重應徵者的個人潛質以及學習能力，「希望員工可在短時間內學習新事物，以適應急速變化及節奏較快的工作環境。」他更稱，公司不介意花大量時間去尋覓人才，因只要請對了人，長遠而言會為公司帶來更大收益。

有光科技（Fano Labs）行政總裁溫豪夫認為，要覓得合適公司的人才不易，希望應徵者具備個人潛質及出色的學習能力，可迅速融入公司文化。（受訪者提供圖片）

此外，彼樂科創（beNovelty）創辦人兼行政總裁范鎮聲指出，去年公司剛拓展歐洲業務，預計未來會有更多產品及服務面向公眾，將計劃聘請約15位員工，包括工程、銷售、市場推廣等職位。對於應徵者要求，范鎮聲表示會更着重其工作態度。由於公司提供的API技術，在香港而言較新穎，市場上也缺乏相關人才，故不介意帶領員工與公司一同成長。不過他稱，對於一些工程、網絡架構相關的職位，期望申請者具備基本專業知識，例如懂得運用雲端計算、設計架構等技術。

＜＜【支援本地初創】華懋集團夥科技園成立新加速器計劃　每年培訓10間本地初創

該公司現時聘約30位員工，主要工作地點在香港，另也有部分同事需到台灣、英國等地工作。范鎮聲又指，「在疫情爆發之前，因應員工需求，公司已試行混合工作模式（Hybrid Work）。」他表示在Hybrid Work模式下，員工只需約40%時間返回辦公室工作，而且不會規限工作地點，讓上班時間及安排更有彈性。他指，現有不少科技公司均實行此模式，相信現時已成為趨勢，未來公司將會一直實行。

為幫助本地初創吸納更多科技人才，早前香港科技園公司舉辦網上職業博覽會。參與的企業、科技公司和初創超過270間，一共提供2,400多個創科職位空缺，數目較去年增加超過一倍，其招聘情況激烈。科技園首席市務總監張明華（Jojo）認為，本地創科市場氣氛持續熾熱，科技園內初創企業對人才的需求，較去年有所增加，目前市場充滿發展機會。

科技園首席市務總監張明華表示，本地創科市場氣氛持續熾熱，今年科技園內初創企業開放的職位數目，較去年增加超過一倍。（李寶如攝）

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進駐公司續增　初創至今千間

Jojo表示，現時創科市場充滿發展機遇，「從本年招聘狀況可看出，不少公司因需要擴張或發展業務，而計劃增聘人手。」她續指，即使在疫情期間，進駐科學園的公司數目也有不斷增加。2019年科技園共有750間初創進駐，現已增加至1,000間初創。隨着近年科技發展迅速，政府對創科生態圈的投放資金及資源增加，Jojo認為，本地創科生態圈發展已逐漸蓬勃。為進一步促進創科生態圈發展，她表示，未來希望科學園與大灣區加強合作，積極融合兩地科技人才，為本地創科環境帶來更多機會。

此外，范鎮聲認為，本地科技初創要聘請合適人才不易。「香港有很多出色的工程師、市場推廣人員等專才，但在初創環境下，很多工作技能需要混合在一起。」他指，外國應徵者工作技能相對較平衡，例如工程師擁有很好的溝通技巧，市場推廣員具備科技知識等；但香港相對而言，擁有多領域工作技能的人才較少。

記者：李寶如

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