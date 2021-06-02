【串流影音】華納媒體和Discovery合併　新公司名為Warner Bros. Discovery

▲ 華納媒體(WarnerMedia) 與Discovery正協商合併，門前公布新公司的名字為Warner Bros. Discovery。

全球串流影音市場發展日益強勁，美國電信巨頭AT&T旗下華納媒體(WarnerMedia) 與競爭對手 Discovery亦正協商合併，銳意進一步拓展該市場業務。雖然合併交易尚未完成，但兩者已為新公司定立名字。

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彭博社報道，兩者合併後，新公司的名字為Warner Bros. Discovery。Discovery行政總裁David Zaslav將領導合併後的新公司，他指，新公司的名字代表了華納兄弟組合，且展示百年傳奇及當中的創造性和故事性。

據較早前的外媒報道，華納媒體與Discovery的交易預計將於明年完成，目前正等待Discovery股東及監管部門的批准。新公司。雖然兩間公司未有透露更多交易細節，不過，兩者的合併將HBO和CNN等電視台與 Discovery 的有線電視頻道結合，並憑藉其 HBO Max串流媒體服務，預計可驅使更多傳統電視觀眾加入串流媒體市場。有分析則指出，若最後雙方真的確定合併並掛牌上市，新成立的媒體公司市值約 1,500 億美元。

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責任編輯：蘇穎琪