全球最大肉類供應商遭受黑客攻擊　逾千名員工受影響

全球最大肉類加工公司—JBS，成為黑客攻擊目標，其於澳洲、加拿大及美國部分業務，亦因此暫時關閉，數千名工人受影響。

據《BBC》報道，來自巴西的JBS是次受到的黑客攻擊，白宮指有機會源自俄羅斯的犯罪集團，是次攻擊有機會造成肉類短缺或提高消費者的價格。在勒索軟件攻擊中，黑客會進入計算機網絡、威脅造成破壞或刪除文件，又要求公司支付贖金。白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「JBS 通知 (白宮)，贖金要求可能來自一個設在俄羅斯的犯罪組織。」她續指，白宮正在就此事直接與俄羅斯政府接觸，FBI將會跟進調查。JBS周二（1日）表示，公司在解決網絡攻擊方面已取得重大進展，而負責處理牛肉、豬肉及家禽等食品工廠將於周三恢復運營。

JBS屬全球最大的肉類加工公司之一，在15個國家及地區擁有逾150間工廠，並有超過15萬名員工。其客戶包括超市及快餐店，如麥當勞也是主要客戶之一。此外，JBS有近四分之一的牛肉和五分之一的豬肉都是在美國工廠進行加工。

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責任編輯：黎淑雯