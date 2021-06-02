【新經濟股】科技股似觸底反彈 現價是否值搏?

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【京東618】「京東618」開門紅 首日39品牌下單金額過億、4800品牌增幅超5倍
近日科技股似由悶局突破，美團 （03690） 重上300元以上、快手科技 （01024） 也大幅反彈，也見資金加快流入科技股，恒指公司數據顯示，截至5月底追蹤科技指數的被動資金按月大升近兩成七，投資者關心科技股是否開始轉勢？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠分析指，科技股似觸底反彈，美十年期債息走勢平穩，在股價已調整不少的情況下，愈來愈多資金部署買入、搏技術反彈。
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