  • 31°C
香港時間 : 2021602日 (三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新經濟股】科技股似觸底反彈 現價是否值搏?

股市 13:30 2021/06/02

分享：

近日科技股似由悶局突破，美團 （03690） 重上300元以上、快手科技 （01024） 也大幅反彈，也見資金加快流入科技股，恒指公司數據顯示，截至5月底追蹤科技指數的被動資金按月大升近兩成七，投資者關心科技股是否開始轉勢？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠分析指，科技股似觸底反彈，美十年期債息走勢平穩，在股價已調整不少的情況下，愈來愈多資金部署買入、搏技術反彈。

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

美團－W（03690） 快手—W（01024） 股票

上一篇文章

【京東618】「京東618」開門紅　首日39品牌下單金額過億、4800品牌增幅超5倍

下一篇文章

【濠賭股】澳門5月博彩收入按年升4.9倍、重返疫情前4成　高盛：若廣東疫情升溫礙賭股復甦（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）