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又一AirPods Pro對手來襲！Sony 預告下周發布新品、料售2,655元

科技 13:33 2021/06/02

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Sony正式預告下周二舉行線上新品發布會，外界預料將發布新一代降噪耳機型號「WF-1000XM4」。外媒近日更流出一系列有關這款耳機的外型、規格細節、價錢等。

Sony正式預告，將於6月9日（下周二）凌晨12點於YouTube舉行線上新品發布會，以「Truly Silent. Tailored 4 you.」為宣傳標語。當中的關鍵字眼「寧靜」及「4」，疑似暗示即將發表新一代降噪耳機型號「WF-1000XM4」。

該第四代WF-1000X系列耳機，早已備受不少影音迷期待。雖然Sony今次預告神秘，不過外媒近日已流出一系列有關這款耳機的外型、規格細節、價錢等。

在外型方面，從日前流出的WF-1000XM4宣傳影片，可見耳機比上一代輕巧，設有銀色及黑色兩個版本，充電盒還加入電量提示。並且強調有人體工學設計，帶來更舒適的配戴體驗。

    點擊圖片放大

規格方面，將配備全新的V1處理器，提升降噪效果，自動偵測用戶講話，切換環境音與降噪模式。同時藉骨傳導傳感器、風聲抑制強化通話品質。以及支援Sony自家LDAC音訊編碼技術，設有Hi-Res Audio認證等。另為IPX4防水等級，可阻擋汗水及雨水。

在開啟降噪模式後，耳機續航力可達8小時，充電盒額外提供16小時電力；關閉的情況下則為12小時。

外媒又指出，該耳機即將在歐洲開售，官方價格預計為280歐元（約2,655港元)，惟詳細功能及售價仍有待官方正式公告為準。

責任編輯：張寶燕

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