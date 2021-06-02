【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」

不少國家因憂慮血栓副作用而停用阿斯利康疫苗，建議民眾次針接種其他新冠疫苗。加拿大政府修訂新冠疫苗接種指引，批准混針接種疫苗。首劑接種阿斯利康疫苗人士，次針可接種輝瑞或Moderna疫苗。加拿大當局亦允許，輝瑞及Moderna疫苗交叉混針。

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加拿大國家免疫資訊委員會（Canada's National Advisory Committee on Immunization，簡稱NACI）周二（1日）修改指引，首針接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）人士，次劑可改打mRNA疫苗，即輝瑞疫苗（Pfizer）或Moderna疫苗。 而首劑接種輝瑞疫苗人士，次劑亦可改打Moderna疫苗，反之亦然。但首劑接種輝瑞疫苗或Moderna疫苗人士，次劑不能接種阿斯利康疫苗。

加拿大首席公共衛生官Theresa Tam表示，對於首劑接種mRNA疫苗人士而言，最理想仍是接種同種疫苗。NACI表示，有證據顯示首劑接種阿斯利康疫苗人士，次劑接種mRNA疫苗後，短期（4周）及長期（8至12周）同樣有較好保護效果。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，加拿大阿斯利康疫苗及Moderna疫苗供應依然緊張。過去數周，加拿大每日平均可為其近1%人口接種疫苗。根據加拿大上周數據，共有1,300萬人接種最少1劑輝瑞疫苗，350萬人接種Moderna疫苗，及近200萬人接種阿斯利康疫苗。

責任編輯：李俊儀