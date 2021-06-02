  • 31°C
香港時間 : 2021602日 (三) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】加拿大修改接種指引 批准「混針」

環球社會熱點 13:28 2021/06/02

分享：

不少國家因憂慮血栓副作用而停用阿斯利康疫苗，建議民眾次針接種其他新冠疫苗。加拿大政府修訂新冠疫苗接種指引，批准混針接種疫苗。首劑接種阿斯利康疫苗人士，次針可接種輝瑞或Moderna疫苗。加拿大當局亦允許，輝瑞及Moderna疫苗交叉混針。

輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用  【下一頁】

加拿大國家免疫資訊委員會（Canada's National Advisory Committee on Immunization，簡稱NACI）周二（1日）修改指引，首針接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）人士，次劑可改打mRNA疫苗，即輝瑞疫苗（Pfizer）或Moderna疫苗。 而首劑接種輝瑞疫苗人士，次劑亦可改打Moderna疫苗，反之亦然。但首劑接種輝瑞疫苗或Moderna疫苗人士，次劑不能接種阿斯利康疫苗。

加拿大首席公共衛生官Theresa Tam表示，對於首劑接種mRNA疫苗人士而言，最理想仍是接種同種疫苗。NACI表示，有證據顯示首劑接種阿斯利康疫苗人士，次劑接種mRNA疫苗後，短期（4周）及長期（8至12周）同樣有較好保護效果。

溫哥華少女被打錯新冠針 11同儕亦遭殃 【下一頁】

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，加拿大阿斯利康疫苗及Moderna疫苗供應依然緊張。過去數周，加拿大每日平均可為其近1%人口接種疫苗。根據加拿大上周數據，共有1,300萬人接種最少1劑輝瑞疫苗，350萬人接種Moderna疫苗，及近200萬人接種阿斯利康疫苗。

責任編輯：李俊儀

相關文章

美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險
今日
美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險
【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響
今日
【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響
白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪
今日
白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪
【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
今日
【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）
今日
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）

你可能感興趣

美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險
今日 12:37
美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險
【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響
今日 11:52
【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響
白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪
今日 12:04
白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪
傳染病 加拿大 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 輝瑞 AstraZeneca（美：AZN） Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 血栓

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間13:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」