▲ 【疫苗接種】保監局強烈鼓勵業界安排員工及中介人接種疫苗

政府力推疫苗接種，財金機構陸續推出「疫苗假」等響應。繼金管局及證監會後，保監局同樣向業界呼籲，安排員工及中介人接種疫苗。而保監局早前已宣布，向接種疫苗的員工提供最多2日有薪假期。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單 鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

保監局周二（1日）向保險業界發通函，強烈鼓勵業界安排與客戶有定期接觸或執行重要職能的員工和中介人接種疫苗，以維持有效的風險管理作業和穩健的業務延續計劃。

由通函列明，對於仍未接種疫苗或因健康理由而不宜接種人士，則應該進行定期的病毒檢測。保監局相信，措施與維持穩健風險管理的措施一致，並有助避免業務再受影響。

保監局行政總監張雲正表示，面對嚴峻的經營挑戰、持續的社交距離措施和前所未見的市場波動， 保險業界充分展示其強大的韌性。為了確保社會盡快重回正軌和經濟迅速復蘇，當局促請持份者同心協力，提高本地疫苗接種率。

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