Windows消失了的開機聲 前總監披露原來出自呢幾大原因

如果你一直沒有變心，多年來都是 Windows用戶，近年可能有種「缺失感」。 從 Windows 3.1 開始一直到 Windows 7，微軟 （Mircosoft） 一直在不斷調整默認的開機聲，直到 Windows 8 行之已久的開機聲效就這樣消失了 。

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Windows用戶體驗團隊的項目管理前總監Jensen Harris，就在最近發布的一段影片揭露了微軟最終決定開機聲的原因。 他 在影片中提到，決定刪除開機音效是因為那時他的孩子剛出生，由於害怕在夜晚打開手提電腦時會吵醒妻兒， 於是他開始有刪去開機聲這一念頭。

Harris 提到另一原因就是，80年代大眾都覺得桌上電腦開機一定要有聲音，但到了千禧年代，大眾只不限於使用桌上電腦， 手提電腦成為了另一大使用趨勢。更甚者， 蘋果於2016年就刪除了啟動聲音，所以他們就更加深了刪去 開機聲的想法。

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不過Harris亦在片中提到，團隊後來曾嘗試恢復Windows啟動時的聲音，不過因為「滅聲」後增加了電腦內存容量，加快開機時間，所以最後加回開機聲這件就不了了知。

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