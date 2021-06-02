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Windows消失了的開機聲 前總監披露原來出自呢幾大原因

環球政經 18:59 2021/06/02

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如果你一直沒有變心，多年來都是Windows用戶，近年可能有種「缺失感」。從 Windows 3.1 開始一直到 Windows 7，微軟（Mircosoft）一直在不斷調整默認的開機聲，直到 Windows 8行之已久的開機聲效就這樣消失了

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Windows用戶體驗團隊的項目管理前總監Jensen Harris，就在最近發布的一段影片揭露了微軟最終決定開機聲的原因。在影片中提到，決定刪除開機音效是因為那時他的孩子剛出生，由於害怕在夜晚打開手提電腦時會吵醒妻兒，於是他開始有刪去開機聲這一念頭。

Harris 提到另一原因就是，80年代大眾都覺得桌上電腦開機一定要有聲音，但到了千禧年代，大眾只不限於使用桌上電腦，手提電腦成為了另一大使用趨勢。更甚者，蘋果於2016年就刪除了啟動聲音，所以他們就更加深了刪去開機聲的想法。

【告別IE】微軟宣布明年關閉Internet Explorer 準備告別IE年代【下一頁

不過Harris亦在片中提到，團隊後來曾嘗試恢復Windows啟動時的聲音，不過因為「滅聲」後增加了電腦內存容量，加快開機時間，所以最後加回開機聲這件就不了了知。

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撰文 : 陳楚琨

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