【台積電】台積電亞利桑那州晶圓廠已動工　料2024年開始5納米製程

▲ 台積電位於美國亞利桑那州的晶圓廠已開始動工

台積電（美：TSM）日前透露，其位於美國亞利桑那州的晶圓廠已開始動工，有望於2024年開始5納米半導體技術的批量生產。

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據路透社報道，全球最大的半導體代工廠台積電日前在年度技術論壇中，由行政總裁魏哲家向客戶及投資者透露，位於亞利桑那州的晶圓廠已開始動工。按台積電計劃，該廠將會由2024年開始量產5納米芯片。

報道又估計，台積電將會與Intel（美：INTC）及Samsung爭奪美國為半導體產業推出的540億美元（約4189億港元）補貼。據悉，台積電計劃在10至15年內，在亞利桑那州興建最多6所工廠。

事實上，全球半導體短缺，影響消費電子產品及汽車產業，而台積電正正是產業鏈的焦點所在。台積電在4月宣佈價值1000億美元（約7758億港元）的投資計畫，目標在3年內提升產能。魏哲家在會議中再度重申此規劃，並透露當中有300億美元（約2327億港元）將會在今年內使用。他相信將會為台積電帶來足夠產能，支持客戶增長。

雖然魏哲家提到，台積電開發的5納米生產技術已獲許可用於汽車，支援AI等較高階應用。不過，此不太可能解決現時車載半導體的短缺潮，因現時產能緊張的主要是8吋晶圓製造，較低階的半導體生產。

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責任編輯：葉泳珊