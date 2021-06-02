【營銷智慧@iM網欄】一人難飾多角 中小企老闆必需知道 數碼營銷涉及的多門專業

數碼營銷是一門專業，當中牽涉種種不同技能，除非老闆本身精通十八般武藝，否則難以單靠一人製作面面俱圓的推廣策略。策劃一套完整的數碼推廣策略應具備七個專業技能，依次是文案、設計、系統、軟件、市場觸覺、受眾設定及數據分析。

【營銷智慧@iM網欄】學懂四大線上銷售渠道 中小企數碼化前必須知

相信不用解釋設計的重要性，所謂「先敬羅衣後敬人」，在講求快速、即食的年代，客戶對你的第一印象就依靠宣傳品的設計、品牌的風格，而專業的文案更是易學難精的一環，事關每個人都懂得寫作，但如何言簡意賅地以優美的文字道出品牌價值，就很考功夫。

再者就是系統及軟件，究竟應選用甚麼平台來實行推廣大計？當中在設計網頁、連接線上及線下以及處理客戶查詢時，又應使用那一套軟件？種種涉及技術性的問題，亦是方案中必不可少的一環。

當前期的準備萬事俱備後，繼而就很考團隊的市場觸覺，公司應能掌握行業的構成，以及潛在消費客的所有資料，包括年齡層、姓別、興趣、職業，甚至只他們的居住地點，只要是會影響其消費意欲的因素都應一一掌握，同時亦應掌握行業發展、挑戰。這部份通常是中小企老闆的專業。當了解上述資料後，便需要在數碼平台進行受眾設定，以瞄準最有機會消費的潛在客戶；最後，正如第一個章節所述，數碼推廣的成功關鍵是擁有快速的自我修正能力，因此亦需要分析推廣數據，了解究竟推廣方案的那一個環節出現問題而作出優化。

由此可見，就算老闆能精通上述所有技能也好，他根本也沒有時間親自實行每一個環節，更何況大部份中小企老闆都未必懂得所有專業，因此他們很多時都希望聘請一位專才來解決上述問題。這便會出現兩個問題。

很多時老闆都會視數碼營銷是一門專門的專業，在他們的腦海中，數碼營銷工作者應具備上述所有元素的專業，但可惜事與願違，通常每位員工只會精通一至兩門專業，因此如希望以內部人才來推動品牌的數碼推廣，便需要很多員工。這便會衍生出第二個問題。

現在是斜槓年代，新一代難以接受單一的工作模式，他們很多時能一人擔任兩份以上的工作，利用工作上學得的數碼營銷知識，在工餘時間搖身一變成為自由工作者，協助其他公司進行數碼營銷工作。而當自由工作者的收入愈來愈高，甚甚與正職相約時，他們不期然便會想成為全職的自由工作者。

因此，現時行內便出現兩個有趣的現象，就是有經驗的數碼營銷工作者大多已有不錯的客戶群，他們不會願意加入中小企任職；而聘請的新人亦會在學懂相關的知識後辭職，所以老闆永遠只能聘請新人，卻難以尋得有經驗的行內人加入，最後便堵在這條死胡同之中。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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