【吉利股價】吉利半日升逾6%　旗下電動車品牌「極氪ZEEKR」首款汽車年底付運

▲ 【吉利股價】吉利旗下電動車品牌「極氪（ZEEKR 」首款汽車年底付運

吉利汽車 （00175） 今日股價造好，盤中高見22元，半日升逾6%，午收21.45元。野村報告指出，吉利汽車管理層在該行的投資者論壇上表示，旗下電動車品牌「極氪ZEEKR 」首款汽車「極氪001」 將於今年第四季付運，公司預期至2021年財年底，可付運約1萬輛，符合該行預期。吉利預期將於2022財年推出另外2款新型號，在2024年前，進一步推出3款新車型。

野村又引述吉利管理層指，汽車用芯片短缺的問題自今年4月加劇，預料5月至6月情況持續，影響期內產能約一成，與該行預期一致。吉利管理層料汽車用芯片短缺情況會在今年第三季有所緩和，部分受影響的產能會在今年第四季恢復。

對於輸入性原材料成本上漲問題，吉利管理層表示會專注於改善產品整合，而抵銷毛利率下滑情況，如增加售價較高的車型。吉利又指，在目前芯片短缺限制產能的情況下，今年首要任務是保護利潤率而不是爭奪市場份額。

野村重申對吉利「買入」評級及目標價27.8元。

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編輯：吳敏芳