【又有副業？】傳特斯拉將進軍餐飲業 已申請新商標專利權

伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 實現太空夢之後,下一個目標可能就是開餐廳。 據外媒報道,特斯拉已向美國專利商標局提交新的商標申請,3個新的商標分別涵蓋餐飲服務、快閃餐飲服務( pop-up restaurant services) 、自助餐飲服務、外賣餐飲服務。目前 該申請正在等待審查,並將約於8月27日進行審查。

事實上,特斯拉想要進軍餐飲業並非全無先兆,早在2017年,特斯拉當時的首席技術官JB Straubel就曾表示,公司有機會發展餐飲業。當時是想將電動車充電站,變成提供食品等全方位服務的便利店。 特斯拉後來將該想法規模縮小,在加州凱特爾曼城的超級充電站建設休息室。

翌年, 馬斯克在twitter 表示,特斯拉計劃在洛杉磯新建的超級充電站開設「老式免下車、滾軸溜冰鞋和搖滾餐廳( Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA.) 」。然而到近幾年 麥斯克 的想法還沒有變為現實,今日傳出申請新商標的消息,或意味着他的目標離實現又近了一步。

