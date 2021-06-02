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【又有副業？】傳特斯拉將進軍餐飲業 已申請新商標專利權

環球政經 17:56 2021/06/02

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伊隆·馬斯克（Elon Musk）實現太空夢之後，下一個目標可能就是開餐廳。據外媒報道，特斯拉已向美國專利商標局提交新的商標申請，3個新的商標分別涵蓋餐飲服務、快閃餐飲服務（pop-up restaurant services）、自助餐飲服務、外賣餐飲服務。目前該申請正在等待審查，並將約於8月27日進行審查。

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事實上，特斯拉想要進軍餐飲業並非全無先兆，早在2017年，特斯拉當時的首席技術官JB Straubel就曾表示，公司有機會發展餐飲業。當時是想將電動車充電站，變成提供食品等全方位服務的便利店。特斯拉後來將該想法規模縮小，在加州凱特爾曼城的超級充電站建設休息室。

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翌年，馬斯克在twitter表示，特斯拉計劃在洛杉磯新建的超級充電站開設「老式免下車、滾軸溜冰鞋和搖滾餐廳(Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA.)」。然而到近幾年麥斯克的想法還沒有變為現實，今日傳出申請新商標的消息，或意味着他的目標離實現又近了一步。

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撰文 : 陳楚琨

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