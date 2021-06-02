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【掘金最強】科企CEO薪酬再創新高　榜首年賺15.5億、Tim Cook僅排名第171位

科技 12:29 2021/06/02

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據《華爾街日報》最新發布的上市公司CEO年度薪酬分析指出，一眾CEO年薪仍然創下了歷史新高，不過蘋果公司CEO  庫克（Tim Cook）年度總薪酬，僅比整個標準普爾500指數的CEO薪酬中位數略高。

過去一年全球經濟持續受新冠肺炎疫情影響，但據《華爾街日報》最新發布的上市公司CEO年度薪酬分析指出，一眾CEO年薪仍然創下了歷史新高。其中以軟件公司Paycom的CEO Chad Richison薪酬最高，去年收入超過2億美元（約15.5億港元），比2019年增長900%。

分析指，首25位CEO當中更有11位是來自科技公司。排名第2位的就是美國最大遊戲廠商動視暴雪（Activision Blizzard）CEO Robert Kotick，總薪酬為1.55億美元（約12億港元）。緊隨其後的就是以研發針對新冠肺炎的再生元雞尾酒抗體療法而迅速崛起的生物科技公司，Regeneron的CEO Leonard Schleifer，其總薪酬達1.35億美元（約10.2億港元）。

該分析參考標準普爾500指數中400多間已向美國證券交易委員會提交委託書的公司的CEO薪酬，發現去年有7位CEO分別獲得價值超過5千萬美元的薪酬（約3.88億港元），而2019年只有兩位，2018年有三位。去年標準普爾500指數公司CEO的薪酬中位數則達到1,340萬美元（約1.04億港元）。

此外，報道又指出，與其他標準普爾500指數的CEO相比，全球影響力最大的蘋果公司CEO  庫克（Tim Cook）薪酬僅處於中上水平。Tim Cook在2020年的總薪酬為1,400萬美元（約1.08億港元），僅比整個標準普爾500指數的CEO薪酬中位數略高。而 而蘋果公司的員工薪酬中位數為57,783美元（約44.8萬港元）。

責任編輯：張寶燕

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