【環保商機】環保寵物用品具需求　Green Common 引入無塑寵物便便袋

近年，環保產品愈來愈受歡迎。Green Common最近正式引入本地品牌Invisible Bag 全新產品 #INVISIBLEPOOBAG環保寵物便便袋，為一眾寵物主人提供多一個對環境友善的選擇。

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本地品牌Invisible Company 繼無塑水溶性包裝 #INVISIBLEBAG 之後，最新推出的 #INVISIBLEPOOBAG 是是由可生物降解及水溶性物料 Polyvinyl Alcohol 聚乙烯醇 (PVA)、植物澱粉、甘油及水所造。完全不含塑膠成份、無毒無害、在堆填區厭氧消化情況下可生物降解，亦能以沖廁方式棄置，不污染環境。

#INVISIBLEPOOBAG 環保寵物便便袋於Green Common 分店作優先發售，在網店亦同步上架。每盒便便袋 (12卷裝 x 10個) 定價港幣 $120。除環保寵物便便袋外，Green Common 更引入不少全新寵物用品發售，以推廣「小肉球救地球」之理念。

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責任編輯：蘇穎琪