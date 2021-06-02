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【大行報告】野村籲增持中資股因中國市場大得不能忽略　薦十隻股份（附名單及短片）

股市 17:45 2021/06/02

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【大行報告】野村籲增持中資股因中國市場大得不能忽略　薦十隻股份

中港股市今年跑輸美股，野村指，現時MSCI美國指數估值存在溢價，而相對於美資公司，中資公司的盈利增長能力更強，基於指數公司MSCI等的舉動會區使大型基金改變資產配置，中國又是大得不能忽略的市場，建議環球投資者應該在指數公司行動前先增持中資股，並考慮將中國列入一個獨立的資產類別，分配更多資源及基金於中國市場。

野村推薦十隻股份

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大摩下半年看好12家中資股【下一頁】

野村指，中國股市是全球第二大，而且中國經濟的地位並未有反映在環球股市指數中，目前MSCI將中國列入發展中國家，因當地對外資持股有限制，資本帳亦未自由流通，因此大部分全球重磅基金內的英國資產持股比重，較中國更高，如挪威及加州退休基金的中資股持少於4%，導致不少投資者錯過一個大幅增長的機遇及分散風險的能力。

「與其他股市不同，中國股市的企業盈利、收入及消費者，幾乎全來自本地。中國有自己的科技市場，MSCI中國指數內的非必需消費品及通訊服務板塊，過去10年權重由20.1%升至54.4%。」

野村預期，中國經濟於2026年會擴大四成，MSCI中國指數料超過九成的成分股都與本土市場相關，投資者應利用近日的中資股回調機會，調高中資股比重，預期未來十年環球中資股持重比重會由目前的5%，升至20%。

相關文章：【大行看法】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降　港股今年料跑輸歐美

相關文章：【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

港股 MSCI中國指數 增持 大行報告 中國指數 中國 美國 恒生中國企業指數 中國市場

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