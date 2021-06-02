美商務部未限中方購敏感技術 國會批加劇安全風險

美國與中國的關係近年日趨緊張，美國國會針對中國的報告亦愈來愈多。據外媒取得美國國會的美中經濟及安全評估委員會報告中，指摘美國商務部遲遲沒有制定一份敏感技術清單，列明出口到中國前應仔細審查的敏感科技技術，很大程度使部分技術落入中國軍事之手，未有竭盡所能保護國家安全。

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美中經濟及安全評估委員會於周二（1日）發表一份名為《未完成的職責：出口管制和外國投資改革》 (Unfinished Business: Export Control and Foreign Investment Reforms)，內容批評美國商務部被委任加強執行出口管制法，但迄今為止都未能履行職責。

報告認為，商務部遲遲未有制定新興及基礎科技技術出口清單，使敏感科技技術可能落入中國軍方手上，或會加劇國家安全風險。報告亦質疑，商務部監察人員應否調查為何拖延兩年多，仍未落實具體出口清單，以及是否將執行出口管制的權力委託給其他機構。

商務部發表聲明，拒絕直接回應缺少清單問題，但指出已公布4項關於掌控新興科技技術守則，同時擴大軍事終端用戶黑名單，並將當地企業加入清單內，限制供應商向華為及海康威視等售賣美國的商品或技術。

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美國國會於2018年收緊美國出口政策及審查外國投資的程序，以抵制中國獲取美國敏感技術並用於軍隊。根據2018年實施的《出口管制改革法》，授權商務部與其他機構合作，控制如製造半導體等新興或創新敏感科技技術的出口、再出口或轉移的認定與管制程序。同年11月，商務部發表45項新興科技技術示例，包括人臉及語音識辨，但沒有制定最終清單。

責任編輯：郭麗明