【Mosaic慢慢砌@iM網欄】城市中的秘密花園 馬賽克會議之旅



學習馬賽克的經歷，不是在歷史悠久，遠離都會的小鎮，就是在城市中的秘密花園，以致我對馬賽克的本能印象，也是與世無爭，世外桃園。所以一直都是自己埋頭創作，逍遙自在，沒想過跟大隊，找組織。

感謝台灣的前輩方文玲，我們是在威尼斯Orsoni 學習迷你馬賽克的同學。她参加 AIMC 雙年會回來後分享了過程，還寄來了畫冊。我一看會議地點 Spilimbergo，那兒有著名的La Scoula Mosaicisti del Friuli，馬上心為之嚮往。

當文玲表示可以推薦入會的時候，我毫不猶豫的参加 AIMC 。過程並不兒嬉的，必須要兩位會員推薦，提交作品照片、資料，還要撰寫一篇文章，各項水平得到認可，才有資格。

AIMC是意大利文 Associazione Internazioonale Mosaiccisti Contemporanei 的簡寫，意譯國際當代馬賽克藝術家協會，一九八O年成立於馬賽克之都意大利拉文納 (Ravenna)。每两年舉行的會議已在十三個國家開了十六場，每屆都和藝術學院或機構、博物館合作，所以每次會議都是一埸與馬賽克相約的旅程。

我的第一次參會在二O一八年十月成行，地點是一個陌生的鄉城，法國的Paray-le- Monial（帕萊勒蒙尼亞勒）。由香港飛巴黎，再由巴黎轉高鐵至里昂，再由里昂坐接近兩小時的火車，才到。相比巴黎、里昂等大城市，那是一個非常乾淨安全的美麗鄉村，儘管並非旅遊勝地，卻是尋求心靈潔淨的朝聖之地。相傳於一六七三至七五年之間，修女 Margaret Mary Alacoque 看見了耶穌的心臟，因為這神迹傳說，修女 Magaret 被教皇本篤十五世封為聖人。

小鎮內大大小小的教堂林立，我参觀過其中一間 La Colombiere Chapel，裏面就有大幅展現傳說的馬賽克壁畫，突出了耶穌的心臟，與其他地方的設計與眾不同。一九八六年，教皇約翰.保祿二世的足跡曾漫步於小鎮，更令當地成為靈修名城。

▲ Paray-le-Monial是靈修勝地

▲ La Colombiere Chapel的大型壁畫重現修The Margaret 見到耶穌心臟的傳說

▲ 煙雨迷濛的Paray-le-Monial火車站

（攝影：洪捷）

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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