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【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響

環球社會熱點 11:52 2021/06/02

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接種新冠疫苗後出現的副作用反應嚇怕不少人，早前美國更發現有年青人接種輝瑞疫苗後出現心肌炎。以色列衛生部周二發表最新報告，相信部分接種後的心肌炎案例與輝瑞疫苗有關。

【新冠疫苗】美CDC：心肌炎與接種疫苗無明確聯繫 【下一頁】

【新冠疫苗】年輕人接種後出現心肌炎 涉輝瑞及Moderna 【下一頁】

以色列衛生部周二（1日）公布的研究顯示，當地自去年12月至今年5月間，在當地超過500萬名疫苗接種者中，發現共275宗心肌炎個案。多數案例在入院4天內便可出院，而且情況輕微。

研究認為，心肌炎可能與接種次劑輝瑞疫苗有關（a probable link between receiving the second dose），並多在年齡屆乎16至30歲的男性中發現。與其他年齡界別相比，16至19歲男性接種者出現心肌炎的機率更高。

輝瑞在聲明中表示，留意到以色列的最新研究數據，強調目前並無目確證據，表明心肌炎與輝瑞疫苗有關。美國CDC早前發布指引，表明包括輝瑞在內的mRNA疫苗，與接種後出現的心肌炎暫時沒有明確聯繫（no clear link）。

責任編輯：吳漢培

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