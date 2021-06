【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響

接種新冠疫苗後出現的副作用反應嚇怕不少人,早前美國更發現有年青人接種輝瑞疫苗後出現心肌炎。以色列衛生部周二發表最新報告,相信部分接種後的心肌炎案例與輝瑞疫苗有關。

以色列衛生部周二(1日)公布的研究顯示,當地自去年12月至今年5月間,在當地超過500萬名疫苗接種者中,發現共275宗心肌炎個案。多數案例在入院4天內便可出院,而且情況輕微。

研究認為,心肌炎可能與接種次劑輝瑞疫苗有關(a probable link between receiving the second dose),並多在年齡屆乎16至30歲的男性中發現。與其他年齡界別相比,16至19歲男性接種者出現心肌炎的機率更高。

輝瑞在聲明中表示,留意到以色列的最新研究數據,強調目前並無目確證據,表明心肌炎與輝瑞疫苗有關。美國CDC早前發布指引,表明包括輝瑞在內的mRNA疫苗,與接種後出現的心肌炎暫時沒有明確聯繫(no clear link)。

