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【裝修攻略@iM網欄】安裝電器是否需要跟足說明書？

名人薈萃 08:02 2021/06/11

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很多師傅都不會選擇閱讀說明書安裝電器。無論是焗爐的散熱要求，還是嵌入式裝置的維修生口位。不跟說明書安裝電器，可能會產生費用高昂的維修手尾。然而，不跟說明書操作，除了是處理馬虎的問題，亦有一些情況是觀點不同的問題。

 

有師傅向筆者訴苦：「以前幫客安裝雪櫃，跟足說明書，就俾客人怪責為什麼雪櫃旁留罅散熱，旁邊爐頭煮食時，食物會掉在空隙，難以清理。現在將雪櫃泊齊廚櫃，就給客人埋怨沒有跟足說明書，要我負擔將來壞機的責任！」

 

戶主一定會說：「所以你應該預早問我意見，而不是代我決定呀。」

 

有先見之明當然是好。但其實，很多戶主都不肯定是否有必要跟足說明書，以及如果不跟說明書安裝，是否真的會易壞和失去保養。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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如果不想取捨方便和風險，戶主應該提早與裝修公司商討第三做法，例如延伸廚房台面，再造好修口。

 

當然，這做法是否兩全其美，人人想法不同，所以，戶主如有這些想法，應在訂製台面石前，早早向裝修設計公司提出。這才是真正的先見之明呢。

 

 

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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