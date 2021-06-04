  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 08:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】門市買嘢穩陣D？消委會報告可靠嗎？

名人薈萃 08:00 2021/06/04

分享：

在門市買現成傢俬，記得在網上查一查是否有大量差評。原因是有門市的建材公司有大量線下「生客」，就算有大量人士中伏，它仍然可以持續經營。有幾間公司，雖然營運多家連鎖店，雖然在網上幾乎沒有好評，但仍有消費者不斷幫襯。

 

至於為什麼那些公司有那麼多差評而不改善呢？倒不是用料問題。常見問題是公司管理不善，包括溝通不清，令訂單諸多錯漏等。網上評價固然不可盡信，但當一間公司有大量差評指向同一問題，這評價的參考價值是相當高的。

 

消委會常會比較不同產品的性價比。但消費者要注意了。消委會從未有聲稱它所比較的準則是全面的。它的實測比較往往未有考慮產品的耐用度（因為無法測試），又或個別產品的獨特賣點（因為無法比較），這是它被常常為人咎病的地方。所以，報告常常出現便宜產品比高檔產品「更有效」的結論。

 

然而，個別品牌非常懂得「刷數據」。筆者建議戶主參考消委會提供的客觀數據，要同時考慮該品牌的實際口碑，再詳細閱讀被比下去的品牌本身的賣點，然後再進行選擇。這樣才是明智的消費者。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】裝修買家電，要注意什麼？
2021/05/28
【裝修攻略@iM網欄】裝修買家電，要注意什麼？
【裝修攻略@iM網欄】瓷磚選購與鋪設 收貨驗貨是誰的責任？
2021/05/21
【裝修攻略@iM網欄】瓷磚選購與鋪設 收貨驗貨是誰的責任？
【裝修攻略@iM網欄】連工包料定陪買料？裝修師傅應該陪我買料嗎？
2021/05/14
【裝修攻略@iM網欄】連工包料定陪買料？裝修師傅應該陪我買料嗎？
【裝修攻略@iM網欄】可以DIY！木地板的類別和質量？
2021/05/07
【裝修攻略@iM網欄】可以DIY！木地板的類別和質量？
【裝修攻略@iM網欄】如何判斷瓷磚質量？
2021/04/30
【裝修攻略@iM網欄】如何判斷瓷磚質量？
消委會 產品 建材 閱讀

下一篇文章

【東京奧運】距離東奧還有50日！橋本聖子：不會停辦或再延期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折