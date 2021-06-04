【裝修攻略@iM網欄】門市買嘢穩陣D？消委會報告可靠嗎？

在門市買現成傢俬，記得在網上查一查是否有大量差評。原因是有門市的建材公司有大量線下「生客」，就算有大量人士中伏，它仍然可以持續經營。有幾間公司，雖然營運多家連鎖店，雖然在網上幾乎沒有好評，但仍有消費者不斷幫襯。

至於為什麼那些公司有那麼多差評而不改善呢？倒不是用料問題。常見問題是公司管理不善，包括溝通不清，令訂單諸多錯漏等。網上評價固然不可盡信，但當一間公司有大量差評指向同一問題，這評價的參考價值是相當高的。

消委會常會比較不同產品的性價比。但消費者要注意了。消委會從未有聲稱它所比較的準則是全面的。它的實測比較往往未有考慮產品的耐用度（因為無法測試），又或個別產品的獨特賣點（因為無法比較），這是它被常常為人咎病的地方。所以，報告常常出現便宜產品比高檔產品「更有效」的結論。

然而，個別品牌非常懂得「刷數據」。筆者建議戶主參考消委會提供的客觀數據，要同時考慮該品牌的實際口碑，再詳細閱讀被比下去的品牌本身的賣點，然後再進行選擇。這樣才是明智的消費者。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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