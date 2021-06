【一起酒過的日子@iM網欄】諗起都開心的Wine Pairing

不是新年,應該不怕講不吉利的說話。

想問大家有無想過自己的喪禮會點搞?我有。雖然細節還未定,但對個整體大方向都算滿意。

但首要先講個故事。

我有個姑姐,即係老竇個妹,佢鬼妹仔性格,風趣,開心,凡事最緊要好玩。

她和姑丈(真美國人)結婚後移民到夏威夷過二人世界。那時我很小,只記得每次過年見到她,都是一身古銅色的皮膚,衣着前衛,每日都笑笑口,喜歡聽音樂,講音樂,而且總是用上唔鹹唔淡的廣東話。

在一個傳統香港家庭長大的她,就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣。

十幾年前,姑姐同姑丈決意搬回香港。兩人賺錢不多,好又一餐唔好又一餐。姑丈是個鼓佬,主要玩 rock & roll,有時我也會去中環 Peel Fresco,Joyce is not here,或者灣仔 The Wanch 之類的酒吧看他表演。姑姐自認音樂細胞不甚了了,但也有隊band,客串彈 bass。可能因為少有中國人面孔的表演者,又或者他們的圈子不大,一兩年間,蒲live music 吧的人,大概都會聽過她的名字。

又過幾年。

有一日,收到個壞消息:姑姐患上癌症。詳細不多講,但她接受過療程和骨髓移植後,情況仍不見好轉。這時,姑姐已經不能離開病床,但天真樂觀的她要求老公為她在生時搞一場音樂歡道晚會。

The Wanch 的老闆義不容辭,決定免費包場,而且當晚所有收入捐贈癌症基金。當晚我有去捧場,有人用手提電腦和姑姐Skype,大家都好雀躍,手提電腦不停轉手,姑姐在病床上同朋友揮手,又面帶笑容地看著老公現場表演。歡道晚會非常成功。當晚我好像是喝醉的,但感受很深。

對姑姐來說,以她和一眾朋友最喜歡、自在的方式與大家道別,總比冰冷的喪禮好。鬼妹仔性格,風趣,開心,凡事最緊要好玩。

講返自己。受到姑姐的啟發,明白到世事無常,而且人大了,身邊總有人過身,自然也參加過喪禮。但全部一式一樣,大家又要三鞠躬,又要懷着沉重嘅心情。一於試試其他格式吧。

喜歡飲酒的我,由細細個時劈酒斷片,到現在喜歡淺嚐,決定他朝一日,我的 farewell 會定為 wine pairing 之夜。 Wine list 會是我買下但不捨得開的藏酒。從農莊香檳的新手出發,飲到神級釀酒師Jacques Selosse的Rosé,再轉戰公認為近100年最好的 vintage 1996 Dom Perignon oenotheque。入直路就飲 Brunello,最後可能多加一兩支 sherry cask 的single malt,這個還未想好。

絕對認真,有興趣找我。諗起都開心。

作者_張天遠簡介: 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒,轉轉折折間開始深入研究農戶香檳(Grower Champagne),並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

