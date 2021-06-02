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【券商點睇】由階段性過熱轉向回落周期 下半年商品上行空間不大

股樓投資 16:29 2021/06/02

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中信證券指，PPI在內通脹讀數的高點將於5月出現，此後庫存周期、盈利周期和房地產周期都將進入見頂回落的過程。從周期階段判斷，預計下半年本輪短周期將從階段性過熱階段進入回落階段，名義和實際GDP增速將向常態化回歸。

【大行點睇】花旗指是時候關注中資汽車增長股　睇好4大股份，請按【見下頁

報告又指，商品總體上行空間和投資機會已不大。下半年，海外疫情逐步得到控制、疫苗接種不斷落地，屬大概率事件，全球經濟復甦亦在進行之中，預計油價均值中長期仍將上行，以銅為代表的有色金屬或將高位波動。

【大行點睇】花旗料美團總虧損今年見頂　維持「買入」評級目標價440元，請按【見下頁

黃金方面，由於美元實際利率重回低位區間，下行空間有限，但疫情以來全球主要央行擴表抬升金價均值，預計金價將在較小範圍內上落，黃金配置性價比中性。隨着3月以來，中國當局持續關注大宗商品價格上漲，並已經出台保供穩價措施，打擊囤積居奇和投機炒作行為，黑色系商品政策風險不容忽視。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：林衛

商品 黃金 通脹 PPI 中國 美元

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