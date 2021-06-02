【券商點睇】下半年A股淨流入資金規模達2200億 中信建議增持增長及消費股

中信證券預計，第三季A股呈緩慢向上，而隨着全球經濟復甦，國內政策加速落地，市場流動性依然寬鬆，第四季上行空間更大。

【房住不炒】房地產貸款增速創8年新低 銀保監再出招限銀行貸款，請按【見下頁】

市場流動性方面，下半年宏觀流動性屬外鬆松內穩，美國聯儲局今年預計不會下調購債規模，國內貨幣政策保持穩健中性，信用周期緩慢下行，判斷不會調整政策利率；市場流動性在防範地產泡沫和資管新規過渡截止漸近的背景下，居民相對增配權益資產的動力依然較強，A股相對配置吸引力依然較強。

【美股分析】高盛指美股估值合理 惟目前已屆明年目標價，請按【見下頁】

該行預計，下半年A股淨流入資金規模達到2,200億元（人民幣，下同），其中人民幣升值預期下，A股在新興市場中配置價值依然明顯，預計北向資金淨流入超過1,700億元。

下半年A股配置建議，中信證券建議淡化周期思維，聚焦增長及消費股。在第三季繼續關注更多由產業空間帶來市值空間和估值彈性的增長板塊，如新能源、國防安全和智能製造；增長類消費品包括化妝品、醫美、免稅、運動服飾等。

由於全球經濟復甦，國內居民可支配收入和非房信貸增速提升驅動可選消費復甦，將成為經濟增長的新亮點，且景氣趨勢有望持續到明年上半年。具體配置包括電商、綫上銷售佔比較高的品牌，以及傳統的可選耐用品，例如家電、汽車、消費電子等。

【延伸閱讀】大行報告：瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛