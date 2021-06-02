【房住不炒】房地產貸款增速創8年新低 銀保監再出招限銀行貸款

日前，銀保監公布監管重點工作的進展，截至4月底，銀行業房地產貸款按年上升10.5%，增速創8年新低。同時，同時，房地產信托餘額和投向房地產的理財產品規模也持續下降，其中投向房地產非標資產的理財產品規模同比下降36%。

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自從去年12月，中國人民銀行、銀保監會聯合印發《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，區分不同銀行類型，分別對房地產貸款集中度和個人住房貸款集中度提出監管要求，其效果初步顯現。至4月底，銀行業金融機構房地產貸款集中度同比下降0.5個百分點，6大國有銀行全部下降。

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不過，監管部門也發現一些中小銀行趁大型銀行退出，搶佔房地產貸款的市場份額，於是當局對新增房地產貸款佔比較高的銀行實施名單制管理，對限期整改不到位的銀行，進一步採取更嚴厲措施。

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記者：林衛