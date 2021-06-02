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【房住不炒】房地產貸款增速創8年新低 銀保監再出招限銀行貸款

股樓投資 12:12 2021/06/02

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日前，銀保監公布監管重點工作的進展，截至4月底，銀行業房地產貸款按年上升10.5%，增速創8年新低。同時，同時，房地產信托餘額和投向房地產的理財產品規模也持續下降，其中投向房地產非標資產的理財產品規模同比下降36%。

【樓市現象】買家湧入市搶細價盤 公屋鳳德邨納米盤呎價近1.8萬沽出，請按【見下頁

自從去年12月，中國人民銀行、銀保監會聯合印發《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，區分不同銀行類型，分別對房地產貸款集中度和個人住房貸款集中度提出監管要求，其效果初步顯現。至4月底，銀行業金融機構房地產貸款集中度同比下降0.5個百分點，6大國有銀行全部下降。

【美股分析】高盛指美股估值合理 惟目前已屆明年目標價，請按【見下頁

不過，監管部門也發現一些中小銀行趁大型銀行退出，搶佔房地產貸款的市場份額，於是當局對新增房地產貸款佔比較高的銀行實施名單制管理，對限期整改不到位的銀行，進一步採取更嚴厲措施。

【延伸閱讀】美團3690：美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大，請按【見下頁

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記者：林衛

地產 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 中國

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