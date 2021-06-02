  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪

環球社會熱點 11:57 2021/06/02

分享：

白俄羅斯迫降客機拘捕異見記者的舉動，引來外界關注當地異見人士的情況。1名白俄羅異見人士在出席法庭聆聽時，聲稱被當地警察用親友的安全威脅他認罪後，將鋼筆刺入喉嚨企圖自殺。涉事白俄羅異見人士被拍攝得頸部包扎後送院，當地人權組織指他現時仍然昏迷。

白俄威脅用「難民同毒品」淹沒歐盟 反擊制裁 【下一頁】

白俄羅斯異見人士拉特波保（Stsiapan Latypau）被控多項罪名，包括去年夏天在抗議白俄總統盧卡申科示威中破壞公眾秩序，他曾多次強調指控是帶有政治目的。自去年9月以來，拉特波保一直被當局關押，並終在周二（1日）於白俄羅斯首都明斯克（Minsk），出席法庭聆訊。

當地獨立媒體報道，拉特波保在聽證會休息期間爬上長凳，聲稱調查人員曾威脅，若他不認罪就會向家人及鄰居提出刑事訴訟。拉特波保說畢便從法庭文件中，取出鋼筆刺進喉嚨。另外有報道指出，拉特波保聲稱警方威脅其家人的安全。

歐盟擴大制裁  籲航班勿飛越白俄領空 【下一頁】

現場畫面可見，拉特波保企圖自殺後，癱倒在被告席長椅上，有守衛正處理他的傷勢。拉特波保頸部被白布包扎後，抬上擔架用救護車送院。當地媒體報道指，拉特波保亦聲稱自己曾被關押在監獄牢房近2個月，期間受到酷刑及暴力對待。《美國之聲》引述白俄羅斯人權組織維阿斯納人權中心（Viasna）指，拉特波保現正處於由藥物控制的人工昏迷狀態。

據悉，若罪名成立，拉特波保最多可被判監10年。白俄羅上周有1名反對派政治人物，在獄中死亡，原因不明。另有1名因涉嫌參與抗議行為而接受調查的青少年，從16樓高的建築物跳樓自殺。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
今日
【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）
今日
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）
【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多
今日
【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多
【馬來西亞疫情】今起全國封城兩周 多個行業停工
2021/06/01
【馬來西亞疫情】今起全國封城兩周 多個行業停工
【新冠疫苗】北韓未收到貨 怒斥部分國家搞疫苗民族主義
今日
【新冠疫苗】北韓未收到貨 怒斥部分國家搞疫苗民族主義

你可能感興趣

【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
今日 11:31
【英國疫情】疫後首次零死亡 確診數仍上升
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）
今日 09:30
【亞裔歧視】紐約亞裔婦慘遭迎面毆打 當場倒地（有片）
【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多
今日 09:05
【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多
政治 人權 請願示威 刑事訴訟 白俄羅斯 自殺 酷刑

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間12:00）

下一篇文章

【輝瑞疫苗】接種次劑後或有心肌炎 年輕男性最受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間11:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單