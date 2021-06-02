白俄異見人士庭上圖用筆自刎 稱被警威迫認罪

白俄羅斯迫降客機拘捕異見記者的舉動，引來外界關注當地異見人士的情況。1名白俄羅異見人士在出席法庭聆聽時，聲稱被當地警察用親友的安全威脅他認罪後，將鋼筆刺入喉嚨企圖自殺。涉事白俄羅異見人士被拍攝得頸部包扎後送院，當地人權組織指他現時仍然昏迷。

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白俄羅斯異見人士拉特波保（Stsiapan Latypau）被控多項罪名，包括去年夏天在抗議白俄總統盧卡申科示威中破壞公眾秩序，他曾多次強調指控是帶有政治目的。自去年9月以來，拉特波保一直被當局關押，並終在周二（1日）於白俄羅斯首都明斯克（Minsk），出席法庭聆訊。

當地獨立媒體報道，拉特波保在聽證會休息期間爬上長凳，聲稱調查人員曾威脅，若他不認罪就會向家人及鄰居提出刑事訴訟。拉特波保說畢便從法庭文件中，取出鋼筆刺進喉嚨。另外有報道指出，拉特波保聲稱警方威脅其家人的安全。

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現場畫面可見，拉特波保企圖自殺後，癱倒在被告席長椅上，有守衛正處理他的傷勢。拉特波保頸部被白布包扎後，抬上擔架用救護車送院。當地媒體報道指，拉特波保亦聲稱自己曾被關押在監獄牢房近2個月，期間受到酷刑及暴力對待。《美國之聲》引述白俄羅斯人權組織維阿斯納人權中心（Viasna）指，拉特波保現正處於由藥物控制的人工昏迷狀態。

據悉，若罪名成立，拉特波保最多可被判監10年。白俄羅上周有1名反對派政治人物，在獄中死亡，原因不明。另有1名因涉嫌參與抗議行為而接受調查的青少年，從16樓高的建築物跳樓自殺。

責任編輯：李俊儀