  • 28°C
香港時間 : 2021611日 (五) 00:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微創醫療機器人申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

新股IPO 22:49 2021/06/10

分享：

微創醫療機器人向聯交所遞交上市申請。

微創醫療 （00853） 旗下的微創醫療機器人向聯交所遞交上市申請，摩根大通、中金為聯席保薦人。內媒早前曾經報道，去年底微創醫療機器人曾與中金公司簽署上市輔導協議，擬科創板掛牌上市，同一天微創醫療機器人完成股份制改革。

微創醫療發54億元零息可轉債【下一頁】

根據公司初步招股資料，微創醫療機器人致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。公司是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科（腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術）產品組合的公司。

微創醫療機器人旗艦產品，即「圖邁」腔鏡手術機器人、 「蜻蜓眼」三維電子腹腔內窺鏡及「鴻鵠」骨科手術機器人，已被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序（或稱綠色通道）。圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

微創醫療機器人至今未盈利，集團2019年、2020年的虧損為6980萬、2.09億元（人民幣，下同）。今年首季度虧損約1.15億元，較去年同期的2362萬元擴大3.9倍。

高瓴資本持有微創醫療機器人約8%的股份，為最大機構投資方。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】東軟熙康遞交上市申請　集資最多31億元

【新股IPO】福士汽車傳將電池業務分拆上市　車企分拆電池業務成趨勢？

編輯：陳健婷

港股 集資 科創板 微創醫療（00853） IPO

上一篇文章

【慎防騙局】騙徙呃驗證碼　PayMe用戶中招失款

下一篇文章

【美股市況】資金趨謹慎　道指升不足百點　納指升幅收窄至0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高