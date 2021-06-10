【新股IPO】微創醫療機器人申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

▲ 微創醫療機器人向聯交所遞交上市申請。

微創醫療 （00853） 旗下的微創醫療機器人向聯交所遞交上市申請，摩根大通、中金為聯席保薦人。內媒早前曾經報道，去年底微創醫療機器人曾與中金公司簽署上市輔導協議，擬科創板掛牌上市，同一天微創醫療機器人完成股份制改革。

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根據公司初步招股資料，微創醫療機器人致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。公司是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科（腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術）產品組合的公司。

微創醫療機器人旗艦產品，即「圖邁」腔鏡手術機器人、 「蜻蜓眼」三維電子腹腔內窺鏡及「鴻鵠」骨科手術機器人，已被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序（或稱綠色通道）。圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

微創醫療機器人至今未盈利，集團2019年、2020年的虧損為6980萬、2.09億元（人民幣，下同）。今年首季度虧損約1.15億元，較去年同期的2362萬元擴大3.9倍。

高瓴資本持有微創醫療機器人約8%的股份，為最大機構投資方。

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編輯：陳健婷