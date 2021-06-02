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【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景　升目標價至36元

股市 11:05 2021/06/02

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大摩指，希慎首季租戶銷售大增三成，跑贏本港整體市場。

本地疫情受控，摩根士丹利指，過去6個月希慎 （00014） 股價明顯跑輸九龍倉置業 （01997） 約30個百分點，隨本地零售銷情改善，希慎亦奪得加路連山道商業地，加上估值吸引，因此希慎有條件「追路後」，調升希慎評級至「增持」，目標價升16%至36元。

大摩以四大原因看好希慎前景，首先，希慎夥華懋奪得加路連山道地皮，可以減低希慎在銅鑼灣現有資產的壓力，而且希慎去年已發永續債集資105億元，投得地皮可令資金更有效運用。

POP MART在希慎開店【下一頁】

其次，希慎首季租戶銷售大增三成，跑贏本港整體市場，即使目前租戶銷售仍較高峰少兩至三成，今年租金優惠也會較去年少五成，因此希慎的市盈率應跟隨本港零售銷售增長。

大摩預期，希慎今年股息率約4.8厘，高於九置的3.6厘，更重要是，希慎派息往績一向穩定，過去兩年亦未有減派息，即使負債比率較高，目前的七成派息比率仍可維持。

連同加路連山道商業項目，希慎的利園組合的關聯度更強，而且利園組合未來會連接港鐵出口，中線增加希慎商場及寫字樓的吸引力。大摩調升希慎2021至2023年每股盈利預測6%至9%。

相關文章：【業績│收租股】希慎去年經常性溢利跌7.3%股息不變　賀樹人：今年洽談租約過程可能面對一定挑戰（第二版）

相關文章：【香港零售】九倉吳天海：本港消費恢復得八八九九、海港城銷售跑贏大市　今年租金優惠將減少

 

港股 大行報告 增持 希慎興業（00014） 目標價 每股盈利 派息比率 利園 Lees Garden 希慎 零售

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