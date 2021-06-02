全球最大肉類生產商JBS遭黑客攻擊　影響美國近四分一牛肉供應量、中國或受牽連

▲ 【網絡攻擊】全球最大肉類生產商JBS遭黑客攻擊 影響美國近四分一牛肉供應量

全球最大肉類生產商JBS SA遭到黑客攻擊，導致旗下所有美國牛肉加工廠全線停產，影響整個美國市場近四分之一的供應量。白宮引述JBS表示，黑客組織可能來自俄羅斯。來自巴西的JBS周二晚表示，公司在解決網絡攻擊方面已取得了重大進展﹐公司絕大多份的牛肉、豬肉、家禽和預製食品工廠將於周三恢復運營。

根據工會指，受累黑客攻擊，JBS 周二停止了其所有美國工廠的牛隻屠宰。另外，澳洲業務在周一停止。根據泰森食品公司的一份投資者報告，以美國牛肉加工產能計，JBS市佔率排名第一，佔23%；泰森佔22%。另外，JBS約佔美國豬肉產能的五分之一。

除了美國外，中國亦可能受事件影響。彭博報道，中國是全球最大的牛肉買家，佔JBS出口收入的近三分之一。中國亦是澳洲牛肉重要的出口市場，今次網絡襲擊，JBS位於澳洲的屠宰場也受影響。目前中國的牛肉價格已近新高，持續的供應中斷可能進一步推高價格，並引發食品通脹擔憂。

另一邊廂，白宮副新聞秘書Karine Jean-Pierre周二指，白宮已聯絡俄羅斯政府，美國聯邦調查局 已著手調查。

芝加哥活牛期貨一度下跌3.4%，隨後收窄跌幅，但芝商所的豬肉期貨合約上漲超過3.5%。

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上月亦遭黑客攻擊，被迫全面關閉網絡，影響美國東岸近半燃油供應。

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編輯：吳敏芳