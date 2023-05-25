▲ 【新股IPO】東軟熙康第四度遞上市申請 人保財險持有14%

內地首個以城市為入口的雲醫院平台，東軟熙康第四度遞交上市申請。截至2022年全年，公司雲醫院平台包括中國29個城市，業務涉雲醫院平台、雲醫療健康服務及智能醫療健康產品，公司客戶合約收入按年增12%至6.8億元（人民幣，下同），虧損收窄18%至2.4億元。

東軟熙康曾進行上市前投資，其中人保財險 （02328） 持有14.3%股權。

截至去年底，集團共有2400家接入雲醫院網絡；期內大部分服務人次均錄增長，除了健康管理服務則因爆發疫情以致8間醫療機構停運，跌21%至11.9萬次；免費的智慧家庭醫生服務增1.2倍至512.8萬次，集團表示雖未有就智慧家庭醫生收費，但料家庭醫生服務是集團解決方案業務的切入點；在線開診服務按年增50.6%至167.4萬次；遠程醫療人次增24%至106.7萬次；處方處理按年增加6.6%至83.9萬次；互聯網居家護理服務增80.6%至5.4萬次。

集團計劃集資額將作3年至5年內將雲醫院平台擴張至更多城市、豐富其行業價值鏈、加強與知名醫學專家及醫療團體合作、基礎設施及數據處理研發、物色併購機會以及營運資金。

東軟熙康分別於去年5月31日，2022年2月25日以及11月18日遞交上市申請，即上次申請過期後，周一隨即（22日）再度遞表，是次保薦人為中金。據早前《IFR》外電消息指，東軟集團（上：600718）計劃分拆東軟醫療及東軟熙康來港上市，其中東軟熙康計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。與東軟熙康同系東軟的東軟醫療則分別於2021年5月31日及12月31日遞表上市。

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記者：宋佩恩