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【新股IPO】東軟熙康第三度遞上市申請　上半年虧損收窄16%

新股IPO 21:48 2022/11/18

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【新股IPO】東軟熙康第三度遞上市申請　上半年虧損收窄16%

內地首個以城市為入口的雲醫院平台，東軟熙康第二度遞交上市申請，截至上半年，公司雲醫院平台包括中國28個城市，業務涉雲醫院平台、雲醫療健康服務及智能醫療健康產品，公司客戶合約收入按年增34%至2.41億元（人民幣，下同），虧損收窄16%至1.54億元。

服務人次方面，期內智慧家庭醫生服務增1.58倍至96.3萬次；在線開診服務按年增95%至55.1萬次；遠程醫療人次增14%至36.3萬次；處方處理按年少5%至39.9萬次，歸因集團早前降免服務費藥房處方優次，並重點轉移至在線開診及雲醫院平台處方；健康管理服務則因爆發疫情以致8間醫療機構停運，跌21%至11.9萬次，互聯網居家護理服務增61%至2.1萬次。

東軟熙康分別於去年5月31日，今年2月25日遞交上市申請，即上次申請8月底已過期，周四（17日）再度遞表，是次保薦人為中金。據早前《IFR》外電消息指，東軟集團（上：600718）計劃分拆東軟醫療及東軟熙康來港上市，其中東軟熙康計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。而東軟醫療分別於去年5月31日及12月31日遞表上市。

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港股 東軟集團（滬：600718） 分拆 IPO 集資

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