【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升

英國新冠疫情因疫苗接種進度理想而明顯下降，政府對如期解封亦充滿信心。最新數據顯示，英國在疫情爆發後，10個月內首次錄得單日零死亡個案。不過，專家則依然希望政府能夠採取額外措施，以防爆發第三波疫情。

【英國疫情】Delta變種恐釀第三波 解封或需延遲 【下一頁】

按照英國官方周二（1日）最新數據，首次單日沒有新冠病人死亡報告，自去年3月以來的第一次。英國共有127,782人在確診新冠肺炎的28日內死亡，超過15萬宗死亡是與新冠肺炎有關。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，零死亡反映疫苗明顯有效。專家則憂慮單日零死亡可能與延遲申報有關，而且隨英國銀行假期結束，死亡及確診案例可能會浮現。

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雖然單日零死亡讓英國政府感鼓舞，但當地仍受Delta變種（舊稱印度變種）的威脅，周一單日新增3,165宗確診，較上周同日上升約700宗，專家促請政府暫緩解封，防止爆發第三波疫情。但消息人士指首相約翰遜（Boris Johnson）對如期解封充滿信心，決心在6月21日解決限制。

責任編輯：吳漢培