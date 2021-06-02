  • 28°C
香港時間 : 2021602日 (三) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

股市 09:42 2021/06/02

分享：

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

壹傳媒 （00282） 公布，早前向國家安全處尋求澄清是否禁止公司控股股東黎智英行使所持公司股份的投票權，於年5月31日收到國家安全處的信函，確認黎智英不得直接或間接行使其所持公司任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。壹傳媒股價今早曾升一倍，高見0.44元，最新升幅收窄，報0.315元，升逾48%。

壹傳媒指，由於黎智英為公司股東而非公司董事會成員，預期禁止行使其所持公司任何股份的投票權不會對公司的營運及財務表現產生任何影響。

截至本公告日期，根據公司可獲得的資料，黎智英擁有或被視為擁有公司18.79億股股份的權益，相當於公司已發行股份總數約71.26%。

壹傳媒此前發通告指，在控股股東黎智英名下股票及3間公司資產被凍結下，（1）黎智英對壹傳媒的貸款概無任何影響；（2）現金約5.21億元，足夠18個月營運；（3）無觸發貸款交叉違約條文；（4）停止台灣蘋果日報紙本發行，節省成本；（5）銀行戶口如常運作；（6）財報如期刊發。

【壹傳媒】路透：保安局警告滙豐花旗處理黎智英交易或惹7年監禁　壹傳媒復牌升3倍後急回

【壹傳媒】警方拘15人涉炒賣壹傳媒洗黑錢、串謀欺詐　3日買賣1.3萬次、獲利3870萬元

責任編輯︰梁浩碩

港股 壹傳媒 蘋果日報 黎智英 壹傳媒（00282）

上一篇文章

高盛：2024年前不必太擔心美股市場高估值　惟年內上升空間或不大

下一篇文章

【鳳凰易手】紫荊文化、信德落實收購　鳳凰衛視升逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元