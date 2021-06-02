▲ 【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權 壹傳媒股價曾飈升一倍

壹傳媒 （00282） 公布，早前向國家安全處尋求澄清是否禁止公司控股股東黎智英行使所持公司股份的投票權，於年5月31日收到國家安全處的信函，確認黎智英不得直接或間接行使其所持公司任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。壹傳媒股價今早曾升一倍，高見0.44元，最新升幅收窄，報0.315元，升逾48%。

壹傳媒指，由於黎智英為公司股東而非公司董事會成員，預期禁止行使其所持公司任何股份的投票權不會對公司的營運及財務表現產生任何影響。

截至本公告日期，根據公司可獲得的資料，黎智英擁有或被視為擁有公司18.79億股股份的權益，相當於公司已發行股份總數約71.26%。

壹傳媒此前發通告指，在控股股東黎智英名下股票及3間公司資產被凍結下，（1）黎智英對壹傳媒的貸款概無任何影響；（2）現金約5.21億元，足夠18個月營運；（3）無觸發貸款交叉違約條文；（4）停止台灣蘋果日報紙本發行，節省成本；（5）銀行戶口如常運作；（6）財報如期刊發。

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責任編輯︰梁浩碩