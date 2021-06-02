【港股市況】恒生指數半日跌147點　京東物流曾創新高、阿里巴巴回吐2%（不斷更新）

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【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排 邊間有打針假？（不斷更新）
港股今早低開53點，早段曾倒升，其後再度回落，恒生指數半日跌147點，報29320點，成交876億元。恒生科技指數跌0.9%，報8227點。京東物流 （02618） 升逾3%，曾創上市後新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%；吉利 （00175） 升逾6%；恒大物業 （06666） 跌11%。
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即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日跌147點，報29320點，成交876億元。恒生科技指數跌0.9%，報8227點。京東物流 （02618） 升逾3%，曾創上市後新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%；吉利 （00175） 升逾6%；恒大物業 （06666） 跌11%。
【11：42】中石油 （00857） 升幅擴大至2.8%，破頂高見3.35元。
【11：41】「小米618」開門紅 首日零售金額錄40億
【11：40】比亞迪電子 （00285） 最新跌近半成，低見50.4元。
【11：31】大市跌幅擴大至近200點，報29277點，跌190點；科指跌1%，報8220點。
【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.7%；深證跌1.1%；創業板指跌1.6%。
【11：18】富一國際 （01470） 乾升五成，高見0.147元，僅涉6宗成交或近1.1萬元。
【11：10】微創醫療機器人擬本月申請香港上市 高瓴資本持股逾8%
【11：06】本地股部分向好，其中希慎 （00014） 升逾1%，高見31.5元。
【11：04】ATMXJ中，僅京東 （09618） 逆市升逾1%，阿里巴巴 （09988） 回吐2%；騰訊 （00700） 轉跌近0.1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.3%。
【11：01】萬洲 （00288） 逆市升逾2%，高見6.86元。
【10：55】大市跌幅擴大至約140點，報29327點；科指跌0.8%，報8235點。
【10：55】東軟熙康遞交上市申請 集資最多31億元
【10：49】騰訊 （00700） 最新升幅全消，報628元無升跌。
【10：40】恒指最新跌約60點，報29406點；科指跌0.2%，報8285點。
【10：40】時代天使明日招股 集資約23億、估值高達450億
【10：35】京東物流 （02618） 升逾4%，高見48.15元創上市後新高。
【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數、成潛在北水買貨名單 股價創新高
【10：30】吉利 （00175） 升幅進一步擴大至近9%，高見22元。
【10：22】手機孖寶輪流炒，瑞聲 （02018） 升4%，高見49.2元；舜宇 （02382） 升0.4%，高見210.4元。
【10：20】除吉利 （00175） 外，其他車股亦上揚，比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾2%。
【10：17】吉利 （00175） 升幅擴大至近7%，高見21.6元，成交10.4億元。
【10：09】泡泡瑪特 （09992） 連升三日，股價今早逆市升近4%，高見74.9元，市值重上1000億元。
【10：08】中遠海控 （01919） 逆市升5%，高見17.06元。
【10：04】大市再度轉跌約70點。
【10：03】美團 （03690） 最新回吐2%，低見304元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；小米 （01810） 升0.3%。
【09：58】中國資源交通 （00269） 溢價10倍發近15億新股抵債，股價升逾四成，高見0.03元，成交476萬元。
【09：58】港交所 （00388） 升逾1%，高見494.8元，上試收復500元水平。
【09：55】擬折讓近61%四供一的允升國際 （01315） ，股價跌逾兩成，破底低見0.039元，成交34萬元。
【09：53】港股早段曾跌逾百點，低見29352點，最新轉升約5點，報29473點。科指升0.04%，報8308點。
【09：53】金融股向下，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌1%。
【09：49】油價觸15個月高位，中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見3.34元；中海油 （00883） 升1%，高見8.87元；中石化 （00386） 升近2%，高見4.32元。
【09：48】微創醫療 （00853） 擬發行7億美元5年期零息可換股債券，股價跌5%，低見64.85元。
【09：45】吉利 （00175） 逆市升近半成，高見21.3元；百度 （09888） 升0.6%。吉利母企與百度合資成立的集度汽車首款車型有望明年面世。另外，中金恢復吉利跑贏大市評級，目標價13.7元。
【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上
【09：43】紫荊文化、信德落實收購 鳳凰衛視升逾半成
【09：29】壹傳媒 （00282） 早段升近九成，高見0.4元。壹傳媒公布國安處禁黎智英行使投票權，惟料不礙公司營運。
【09：28】中生製藥 （01177） 高開1.7%，開報8.78元。中生製藥有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。
【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」 建議18歲以上接種
【09：22】恒生指數開報29414點，跌53點。恒生科技指數升0.4%，報8338點。騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 續升逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾12%。
【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億
【09：13】期指開報29312點，跌38點或0.1%。
【09：09】6月2日上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。
【09：00】恒指黑期跌61點，報29443點。道指期貨升32點，報34582點。
【08：55】金山軟件每手改為200股 入場費由逾5萬降至1萬
【08：40】允升國際擬折讓近61%四供一 淨籌最多2850萬
【07：45】港股ADR收報29388點，跌80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.12元，跌0.63元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報630.14元，升2.14元或0.3%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。
【開市9點半】科技股回勇 科指被動資金按月增近三成；恒大物業禁售期屆滿 即被股東配股減持
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責任編輯︰梁浩碩